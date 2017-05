Amoris Laetitia: Università Gregoriana, domani si presenta un volume a cura di Stephan Goertz e Caroline Witting

“Amoris laetitia. Un punto di svolta per la teologia morale?” è il titolo del volume a cura di Stephan Goertz e Caroline Witting (collana “L’Abside”, ed. San Paolo), che sarà presentato domani, giovedì 4 maggio, alle 17:30, presso la Pontificia Università Gregoriana. Interverranno Antonio Autiero (emerito Università di Münster), curatore dell’edizione italiana; Maurizio Chiodi (Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale – Milano); Vidas Balčius (Pontificia Università Urbaniana) e Giuseppe Bonfrate (Pontificia Università Gregoriana), moderati dal gesuita Miguel Yáñez, direttore del Dipartimento di teologia morale della Gregoriana. “Più che una mera presentazione dell’opera – si legge in un comunicato -, l’incontro vuole offrire l’occasione per una discussione pubblica di approfondimento e confronto sulle prospettive inaugurate dall’esortazione apostolica”. L’evento si svolge inoltre nella cornice della collaborazione in corso tra la Pontificia Università Gregoriana e la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, che hanno congiuntamente deciso di dedicare due giornate di studio alla “Amoris laetitia”. La prima si è svolta a Milano lo scorso 11 marzo, mentre la prossima – focalizzata sul capitolo VIII del documento – si terrà il prossimo 11 novembre alla Gregoriana.