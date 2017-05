WeCa: domani “dialogo” in diretta con il filosofo Salvatore Natoli su crisi istituzioni

Prosegue domani, con il secondo appuntamento (ore 18.30-19), il ciclo d’incontri in diretta streaming “Comunicare speranza e fiducia”, proposto dall’associazione WebCattolici italiani (WeCa) in collaborazione con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, a partire dalle parole di Papa Francesco nel messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Il Pontefice invita a riflettere sul rapporto tra comunicazione e speranza per diventare capaci di una testimonianza autentica e carica di fiducia: per comprenderne e concretizzarne le indicazioni i “dialoghi” (fino al 24 maggio) sono con esperti in materia di educazione, politica, società e pastorale, nel solco dei “webinar” degli scorsi anni. A condurli è il giornalista di Tv2000 Fabio Bolzetta; a intervenire domani sarà il filosofo Salvatore Natoli, che si soffermerà sul tempo attuale, riferisce WeCa, “in cui si parla tanto di ‘perdita della fiducia’ e soprattutto della fides publica, quella nelle istituzioni e nella politica. Resta, comunque, il fatto che nonostante e oltre le delusioni, gli uomini bene o male continuano a fidarsi. Perché? Per rispondere a quest’interrogativo bisogna cercare di comprendere, e nel profondo, cosa sia fiducia, individuare il terreno dove nasce”. Le dirette saranno disponibili sul sito e sulla pagina Facebook di WeCa. È possibile intervenire inviando domande all’indirizzo incontri@webcattolici.it, commentando sulla pagina Facebook di WeCa e su Twitter con l’hashtag #incontriweca. I “dialoghi” saranno resi immediatamente disponibili dopo lo streaming sul sito e sui profili social di WeCa.