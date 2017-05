Ue: Firenze ospita la settima edizione di “State of The Union” sul tema “Building a People’s Europe”

(Bruxelles) Il Parlamento europeo partecipa alla settima edizione della conferenza “State of The Union” dal titolo “Building a People’s Europe”, che si terrà dal 4 al 6 maggio a Firenze con il presidente Tajani e diversi eurodeputati. L’evento, organizzato dall’Istituto universitario europeo (Eui) di Fiesole, sarà articolato attorno ai seguenti temi: futuro della cittadinanza, democrazia e populismo, impatto dell’emergenza globale rifugiati sull’Europa, crisi finanziaria, libera circolazione delle persone e mercato del lavoro e sicurezza. Il 5 maggio, nella cornice di Palazzo Vecchio a Firenze, interverrà il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, insieme a Jean-Claude Junker, presidente della Commissione europea. Ad aprire lo State of the Union, il 4 maggio, sarà il presidente del Senato Pietro Grasso, mentre il ministro per gli Affari esteri Angelino Alfano aprirà la giornata del 5 maggio, a cui parteciperanno anche il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, il presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro Gozi, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la sicurezza Federica Mogherini, il capo negoziatore della Commissione europea sul Brexit Michel Barnier e il Presidente della Banca europea per gli investimenti Werner Hoyer.

Per concludere, a Villa Salviati, il 6 maggio avrà luogo l’Open day aperto a tutti i cittadini che potranno prendere parte a visite guidate dei giardini e degli Archivi storici dell’Unione europea, al concerto dell’Orchestra sinfonica giovanile Cupiditas e dell’Accademia del Maggio musicale Fiorentino. In programma anche spettacoli circensi, incontri di lettura, degustazioni e laboratori rivolti ai più piccoli.