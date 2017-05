Terra Santa: Roma, 4 maggio presentazione della nuova “Guida francescana per pellegrini e viaggiatori”

“Guida francescana per pellegrini e viaggiatori”

Ottocento pagine che raccontano la storia, la religione, l’arte e l’archeologia della Terra Santa. Trentadue pagine a colori con le mappe delle principali città e dei siti archeologici più significativi. Più di 200 luoghi descritti in maniera dettagliata, con gli orari di apertura e tutte le informazioni utili per i turisti. Puntuali riferimenti biblici per ogni località, con oltre 180 brani riportati integralmente. Sono solo alcuni numeri della nuova “Guida francescana per pellegrini e viaggiatori” (in questi giorni in libreria) dedicata a chi vuole scoprire Israele, Palestina, Giordania e Sinai. Il volume è curato da fra Heinrich Fürst e fra Gregor Geiger che uniscono alla competenza archeologica, biblica, storica e geografica la passione per queste terre. Proprio la cura per il dettaglio, l’approfondimento, le spiegazioni accurate, i continui rimandi ai testi biblici fanno di questa guida “uno strumento irrinunciabile per tutti quei pellegrini e viaggiatori che vogliono affrontare l’ascesa verso Gerusalemme”. La prefazione al volume è di padre Francesco Patton, custode di Terra Santa.

La guida verrà presentata a Roma il 4 maggio alle ore 17.30, presso la Stanza delle Statue, Delegazione di Terra Santa, (via Matteo Boiardo 16). Tra i presenti fra Gregor Geiger, docente di Ebraico biblico e lingue semitiche, Studium Biblicum Franciscanum (Gerusalemme), curatore dell’opera, fra Claudio G. Bottini, biblista, decano emerito dello Studium Biblicum Franciscanum (Gerusalemme), e mons. Pierbattista Pizzaballa, arcivescovo, amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme. A fare gli onori di casa fra Giuseppe Ferrari, delegato del padre custode per l’Italia, presidente della Fondazione Terra Santa. In occasione della presentazione ci sarà inoltre la possibilità di conoscere da vicino l’ufficio pellegrinaggi della Custodia che hanno la specificità di essere promossi e guidati sul posto dai Francescani di Terra Santa. Chi vi partecipa contribuisce anche alla missione di custodia dei Luoghi Santi. Info:www.pellegrinaggicustodia.it