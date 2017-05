Società: Forum Puglia, dall’8 al 31 maggio la “Lunga festa della famiglia”

“La generatività della famiglia, cuore pulsante della società” è il titolo della “Lunga festa della famiglia”, che il Forum delle associazioni familiari di Puglia organizza per il prossimo mese di maggio in collaborazione con gli Uffici di pastorale familiare, pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Bari, con le associazioni “Famiglie per tutti”, “Artistika segni di Puglia”, “Famiglie nuove”, “Movimento cristiano lavoratori”, “Famiglie numerose” e la “Fondazione Giovanni Paolo II”. In occasione della Giornata internazionale delle famiglie, istituita dalle Nazioni Unite nel 1993 e che si celebra il 15 maggio di ogni anno, il Forum delle associazioni familiari di Puglia, costituito da circa 50 associazioni, mette in cantiere una serie di eventi a Bari e in altri comuni della città metropolitana. Tema della Festa 2017, spiega una nota del Forum, “è la drammatica crisi demografica che il nostro Paese, ed in particolare la Puglia, vivono da tempo, mettendo in crisi la sostenibilità del nostro futuro”. “La Puglia è una regione in cui è difficile fare figli. È la terzultima regione italiana per indice di fertilità”, spiega Lodovica Carli, ginecologo e presidente del Forum delle associazioni familiari di Puglia. “I nati ogni mille abitanti sono passati da 10 a 7,6 tra il 2002 e il 2016, con un calo di 2,4 nati ogni mille abitanti”, sottolinea Vincenzo Santandrea, vicepresidente regionale del Forum.

Come le istituzioni regionali e comunali possono scendere in campo con politiche a sostegno della famiglia e della natalità? Che prospettiva possono avere in questa regione i giovani desiderosi di costruire una famiglia ed in cerca di lavoro? Quali possibilità ci sono per conciliare lavoro e famiglia? Per ottenere risposte si terranno, dall’ 8 al 31 maggio, confronti politici, convegni pubblici, dibattiti nelle scuole, nelle aule universitarie, che si alterneranno a laboratori per bambini e adulti, a momenti di festa e di gioco, ma anche di formazione e di riflessione. Info: www.festadellafamigliapuglia.it