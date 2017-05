Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Primo maggio tra feste del lavoro e scontri in vari Paesi. Primarie Pd, 1,8 milioni al voto

Primo Maggio in Italia: il messaggio del Capo dello Stato, “lavoro è priorità”. Cgil, Cisl e Uil a Portella della Ginestra

“Il lavoro è la priorità” per l’Italia, dove i livelli di disoccupazione restano ancora elevati; “laddove la struttura produttiva e sociale non è più in grado di assicurare quelle condizioni che sorreggono i nostri diritti di cittadinanza, allora la crisi rischia di contagiare le stesse istituzioni rappresentative”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto il tradizionale messaggio al Paese in occasione della Festa dei lavoratori del Primo Maggio. Manifestazioni, comizi, concerti si sono svolti in tutta Italia. I sindacati nazionali hanno celebrato la ricorrenza a Portella della Ginestra (Palermo) a 70 anni dalla strage di contadini che protestavano contro il latifondismo: erano presenti i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Tensioni e scontri, invece, al corteo di Torino tra le forze dell’ordine e un gruppo di aderenti ai centri sociali.

Primo Maggio nel mondo: manifestazioni e scontri in Germania, Parigi e Turchia

La Festa dei lavoratori ha visto milioni di persone scendere in piazza in quasi tutti i Paesi del mondo, tra manifestazioni pacifiche, rivendicazioni occupazionali e salariali, in qualche caso scontri. A Berlino, blindata dalle forze dell’ordine dopo l’attacco al mercatino di Natale, il corteo organizzato da gruppi di estrema sinistra si è chiuso con diversi arresti, dopo che alcuni manifestanti avevano lanciato bottiglie contro gli agenti. Cento arresti ad Apolda, nella Turingia, dove un corteo organizzato dall’estrema destra è degenerato in scontri con la polizia bersagliata da lanci di pietre e petardi. Violenze, e interventi della polizia, anche ad Amburgo. A Parigi – dove la tensione è alle stelle per il ballottaggio elettorale di domenica 7 maggio – scontri tra polizia e black-bloc nel corso della manifestazione sindacale tra Place de la Republique e la Bastiglia. Anche in questo caso persone incappucciate hanno lanciato oggetti e bottiglie molotov contro le forze dell’ordine. Tre poliziotti sono rimasti feriti, uno dei quali è grave, con ustioni di terzo grado. Mano pesante della polizia turca che ha reso noto di avere arrestato 165 persone, molte delle quali sono manifestanti che cercavano di raggiungere la simbolica piazza Taksim malgrado il divieto delle autorità. Negli Stati Uniti – New York, Los Angeles, San Francisco – la festa del lavoro si è incrociata con cortei per i diritti civili e sindacali che hanno preso di mira il presidente Donald Trump.

Stati Uniti-Corea del Nord: Trump, “pronto a incontrare Kim Jong-un”. Nuove minacce da Pyongyang

Il presidente statunitense Donald Trump si dice pronto “a incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un”. Nel corso di un’intervista ha affermato: “Lo incontrerei sicuramente e ne sarei onorato”. “Molti leader politici non direbbero mai che vorrebbero incontrarlo, ma alle giuste condizioni, lo incontrerei”. Il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, ha poi specificato che al momento l’incontro “non è in programma”, mentre si attendono da Kim “segnali di buona fede”. Poche ore prima da Pyongyang era emersa la notizia che la Corea del Nord è pronta a un nuovo test nucleare.

Politica: primarie del Pd, quasi due milioni di elettori al voto, Renzi al 70%. “Lavorare per il Paese”

Le primarie del Partito democratico, svoltesi domenica 30 aprile, hanno portato ai gazebo più di 1 milione e 800mila elettori. Larga la vittoria di Matteo Renzi: l’ex premier ha raggiunto il 70% dei consensi (1.283.389 voti; si attendono i dati definitivi), a lunga distanza il ministro della Giustizia Andrea Orlando (357.526 voti; 19,5%) e il presidente della Puglia Michele Emiliano (192.219 voti; 10,5%). “Oggi – ha detto a caldo Renzi – abbiamo fatto qualcosa di straordinario, la democrazia è la possibilità di scegliere. Il primo grazie ad Andrea Orlando e Michele Emiliano. Grazie alla straordinaria passione con cui Emiliano ha posto alcuni temi a iniziare dal Sud, assolutamente prioritario per il Paese. E alla forza con cui Orlando ha insistito sulla necessità di unire il partito e il Paese. Abbiamo bisogno di imparare dalle altre mozioni e lo faremo”. “Grazie a tutte le amiche e gli amici che lavorano nel governo del Paese a iniziare da Gentiloni”.

Ungheria: la piazza contro Orban. “Vogliono dar vita a uno stato illiberale”

Diecimila persone hanno sfilato ieri nel centro di Budapest: slogan contro il governo di Viktor Orban e cartelli a favore dell’Unione europea. “Apparteniamo all’Europa” lo slogan della manifestazione nel 13° anniversario dell’entrata dell’Ungheria nell’Unione europea. “Stiamo assistendo al tentativo di imporre il modello russo di Putin. La propaganda dei media aiuta il governo a fare i propri interessi. Noi daremo coraggio alle persone, abbiamo una presenza forte nella comunità”, spiega a Euronews András Fekete-Győr, presidente del movimento Momentum, che ha organizzato la manifestazione assieme a diversi gruppi della società civile. Viktor Orban è accusato di non rispettare i diritti umani e la democrazia: “Vogliono dar vita ad uno stato illiberale”.

Malta: il premier Muscat, che regge la presidenza di turno Ue, annuncia elezioni anticipate

Il premier maltese, Joseph Muscat, ha annunciato che il prossimo 3 giugno si svolgeranno elezioni politiche anticipate, nonostante il fatto che al momento il Paese regga la presidenza di turno del Consiglio dei ministri Ue. Muscat, parlando a un comizio in occasione del Primo Maggio, ha precisato di avere chiesto al Presidente della Repubblica di sciogliere immediatamente le Camere, otto mesi prima della scadenza naturale della legislatura. L’elezione di Muscat risale al 2013; il suo governo aveva superato in parlamento un voto di censura per lo scandalo dei Panama papers. Attualmente i sondaggi mostrano ancora un minimo vantaggio dei laburisti in un Paese che riporta dati positivi sul piano economico e occupazionale.

Sport: a Cagliari cori razzisti contro il ghanese Muntari che lascia il campo

Dopo un diverbio con i tifosi del Cagliari, mentre si accingeva a raccogliere un pallone, il centrocampista del Pescara Sulley Muntari lascia il campo prima della fine della partita. È accaduta durante il match Cagliari-Pescara allo stadio Sant’Elia del capoluogo sardo. Il calciatore ghanese si era subito recato per riferire l’accaduto all’arbitro e al quarto uomo, ricevendo un’ammonizione. L’allenatore Zeman ha spiegato: “Muntari ha sentito cori razzisti e ha chiesto di intervenire. Facciamo tante chiacchiere e poi ci si passa sopra”. Lo stesso Muntari ha poi dichiarato: “Facevano i cori contro di me da subito, nel primo tempo ho visto che nel gruppetto c’erano dei bambini e allora mi sono rivolto ai genitori e ho dato loro la mia maglia, per dare l’esempio. Poi in curva la cosa è continuata con un altro gruppo di tifosi: io stavo ragionando con loro, ma l’arbitro mi ha detto che dovevo lasciare perdere. E lì mi sono arrabbiato. I tifosi hanno sbagliato ma l’arbitro doveva fare qualcosa di diverso, non accusare me”. “Se si fermassero le partite sono convinto che queste cose non accadrebbero più”.