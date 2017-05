Sale della Comunità: mons. Viganò (Santa Sede), “luogo di confine per costruire un ponte con cultura e mondo esplicitamente laico”

“Come luogo di confine, tra la Chiesa e la piazza, la Sala della Comunità può riuscire, meglio di altre esperienze pastorali e culturali, a costruire quel ponte indispensabile con la cultura e con il mondo esplicitamente laico”. Lo afferma mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione (SpC), nel volume “I nuovi Cinema Paradiso” (Vita e Pensiero) che verrà presentato domani all’Università Cattolica di Milano. Secondo Viganò, il passaggio da “Sale cinematografiche parrocchiali” a “Sale della Comunità” racconta di una “svolta”: “È rimasto lo spazio di dialogo non solo per il cinema e non solo per la parrocchia, ma per una comunità intera, comprese quelle persone che non frequentano abitualmente gli appuntamenti tipici della comunità cristiana”. “Le persone che di solito si fermano sulla piazza, non entrano nel tempio, nello spazio sacro”, nota il prefetto, “però sono incuriosite, attratte dall’esistenza di una ‘zona’ aperta, accogliente, culturalmente stimolante, socialmente inclusiva, dove la multimedialità comunicativa consente una proposta di dialogo, di dibattito e di confronto sui temi alti della vita, attraverso il cinema, il teatro, la tavola rotonda, la conferenza, la musica”. “Così – osserva – la Chiesa diventa un centro di dinamismo culturale, laboratorio effettivo di proposte e di percorsi antropologici e sociali capaci di rispondere alle nuove attese e agli interrogativi suscitati dai mutati scenari dell’esistenza umana”. D’altra parte, rileva Viganò, “la Sala della Comunità come luogo educativo multimediale, dove i media assumono un ruolo pedagogico e non solo ludico, è un ambito di riflessione che coinvolge tutti”.