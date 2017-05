Rinnovamento carismatico cattolico: Papa Francesco al Giubileo d’Oro del Rinnovamento. Il 3 giugno veglia al Circo Massimo

Papa Francesco celebrerà tra un mese il Giubileo d’oro del Rinnovamento carismatico cattolico. L’Iccrs (International Catholic Charismatic Renewal Services) e la Catholic Fraternity stanno infatti organizzando un grande evento a 50 anni dalla nascita di “questa corrente di grazia” nel 1967. Questo evento si svolgerà a Roma dal 31 maggio al 4 giugno in preparazione alla prossima Pentecoste, con la partecipazione di carismatici provenienti da tutto il mondo: per esplicita volontà del Papa, oltre agli aderenti alle varie realtà del Rinnovamento cattolico, interverranno anche esponenti del mondo evangelico e pentecostale. “Proprio da Papa Francesco è partito nel 2014 l’invito per questa grande festa e siamo ansiosi di celebrare questo nostro Giubileo”, ha dichiarato Gilberto Gomes Barbosa, presidente della Catholic Fraternity. Il Giubileo d’oro del Rinnovamento carismatico cattolico si aprirà nella mattinata di mercoledì 31 maggio con l’udienza generale del Santo Padre in piazza San Pietro. Seguirà un articolato programma di incontri, simposi, laboratori e celebrazioni, che si svolgeranno in varie basiliche, chiese e location nel centro di Roma. Interverranno i testimoni dei primi anni del Rinnovamento e i massimi leader mondiali. L’evento si concluderà nella serata di sabato 3 giugno con una grande veglia con il Papa al Circo Massimo e domenica 4 con la celebrazione solenne della festa di Pentecoste in piazza San Pietro. Il Rinnovamento carismatico cattolico è nato durante un ritiro di studenti all’Università Duquesne di Pittsburgh (Pennsylvania – Usa) nel febbraio del 1967. In quel fine settimana, gli studenti pregarono a lungo chiedendo a Dio di poter sperimentare in maniera nuova la grazia del Battesimo e della Cresima. E fecero una potente esperienza di Dio, che cambiò i loro cuori e che divenne nota come “Battesimo nello Spirito Santo” (chiamata anche “Effusione dello Spirito”). L’esperienza carismatica ben presto uscì dal college di Duquesne e cominciò a diffondersi nelle parrocchie e nelle altre realtà cattoliche in tutto il mondo. Cinquanta anni dopo, si stima che il Rinnovamento sia presente oggi in oltre 200 Paesi e che abbia raggiunto più di 120 milioni di cattolici.