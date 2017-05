Riforma protestante: Venezia, giovedì una giornata di studio all’Ise S. Bernardino

Si tiene giovedì 4 maggio a Venezia, presso l’Istituto studi ecumenici “San Bernardino”, la giornata di studio dal titolo “Riforma e riforme nel Nordest, con interventi di Giovanni Vian (Università Ca’ Foscari – Venezia) e Riccardo Burigana (Istituto di studi ecumenici); modera Luciano Bertazzo (Facoltà teologica del Triveneto). L’incontro si svolgerà dalle ore 14.30 alle 17.30, nel convento di San Francesco della Vigna, Castello 2786. L’appuntamento concluderà il progetto “A 500 anni dalla Riforma protestante. Ripensare l’evento, viverlo ecumenicamente”, promosso dalla Facoltà teologica del Triveneto e dall’Istituto di studi ecumenici per riflettere sul significato che, da parte cattolica, è possibile riconoscere in questo evento e nei processi religiosi, culturali, politici, a esso in vario modo collegati. Il progetto ha il sostegno del Servizio nazionale per gli studi superiori di teologia e scienze religiose della Conferenza episcopale italiana.