Operatori sociali: Gruppo Abele, al via il progetto “Seen”

Un Erasmus per gli operatori sociali: si tratta di “Seen”, un progetto di scambio fra onlus europee che lavorano in strada e nei servizi di bassa soglia. Una collaborazione, di cui il Gruppo Abele è capofila, che vede la partecipazione di associazioni olandesi e portoghesi. Giovedì 4 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, presso la sede del Gruppo Abele, a Torino, si terrà la prima giornata in/formativa del progetto “Seen” (Skills Exchange Educators Network), finanziato dalla Comunità europea, all’interno del programma Erasmus+. Prevede lo scambio di operatori all’interno delle organizzazioni che compongono il partenariato per l’acquisizione e la condivisione di buone pratiche riguardo ai servizi di bassa soglia, lavoro di strada e riduzione del rischio e del danno. È un vero e proprio Erasmus per operatori. I partecipanti potranno trascorrere un periodo di trenta giorni lavorando nei servizi dei altri paesi europei per l’acquisizione e la condivisione di metodologie operative.

Il Gruppo Abele è coordinatore di un partenariato composto da quattro associazioni internazionali: Associazione Gruppo Abele onlus, Italia; Foundation The Raimbow Group Frg (Stiching De Regenboog Groep), Olanda; Apdes (Agenzia Piaget para o desenvolvimento), Portogallo; Fondazione Villa Maraini onlus, Italia.