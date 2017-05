Educazione: da Scampia a Cantù giovani a confronto all’Enaip School per “La sfida di crescere insieme”

Grazie alla collaborazione tra “Il Sole” onlus, la cooperativa “Occhi aperti” e l’Enaip di Cantù è nata l’iniziativa “La sfida di crescere insieme”, in corso fino a venerdì 5 maggio presso il Centro servizi formativi Enaip del comune lombardo. I protagonisti sono 10 ragazzi di “Casa Arcobaleno”, la scuola lasalliana di seconda opportunità con sede a Napoli nel quartiere di Scampia, che insieme ai loro educatori sono ospiti presso l’Enaip School di Cantù nell’ambito del percorso formativo e di scambio che coinvolge sia i giovani studenti sia i docenti delle due realtà educative. L’iniziativa costituisce “per i ragazzi di Casa Arcobaleno una preziosa opportunità per sperimentare e toccare con mano una realtà d’eccellenza nella formazione professionale, ed in particolare nei settori della gastronomia, della falegnameria e del design industriale – si legge in una nota -. Per i giovani di Cantù è invece l’occasione per conoscere, attraverso l’esperienza dei loro coetanei di Scampia, una realtà diversa in cui l’autonomia è un traguardo ancora più difficile da conquistare.

Domani, mercoledì 3 maggio, alle ore 20.30 presso l’Enaip School di Cantù è previsto un workshop aperto a insegnanti, educatori e genitori, durante il quale fratel Enrico Muller, direttore di “Casa Arcobaleno”, parlerà di questi temi a partire dalla sua esperienza di “educatore di frontiera”. In occasione dell’incontro, “Il Sole” onlus e “Casa Arcobaleno” lanceranno una proposta ai giovani della città di Cantù interessati a mettersi in gioco e partecipare ad un campo di volontariato al servizio dei bambini di Scampia la prossima estate. Venerdì 5 maggio è previsto un incontro aperto ai ragazzi di Scampia e agli studenti dell’Enaip, che si terrà dalle ore 14 alle ore 17 presso il Centro studi sociali contro le mafie – Progetto San Francesco di Cermenate, per un pomeriggio di riflessione sul tema della legalità e della cura del bene comune.