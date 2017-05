Diocesi: Benevento, da venerdì 5 maggio il IV corso di formazione per Caritas parrocchiali

L’ascolto, l’osservazione e il discernimento, il centro di ascolto, l’Osservatorio sulla povertà, la comunicazione Caritas, il laboratorio promozionale Caritas, lo statuto di una Caritas parrocchiale: saranno questi gli argomenti che saranno affrontati durante il quarto ciclo dei corsi di formazione per attuare le Caritas parrocchiali che prenderà il via venerdì 5 maggio alle ore 17, alla Cittadella della Carità “Evangelii Gaudium”, a Benevento. Saranno cinque gli appuntamenti della durata di un’ora ognuno, rivolti ai volontari delle parrocchie dell’arcidiocesi di Benevento. Al termine del ciclo di incontri i partecipanti saranno impegnati in un tirocinio al centro di ascolto diocesano e all’Osservatorio della povertà. Gli incontri si terranno venerdì 5 maggio, 12 maggio e 19 maggio, martedì 30 maggio e venerdì 9 giugno dalle ore 17alle ore 18e saranno guidati dalla responsabile della promozione Caritas, Giusy De Vita. Gli interessati possono iscriversi al corso telefonando alla segreteria Caritas al numero 0824/25508, o mandando una email all’indirizzo segreteriacaritas@diocesidibenevento.it .