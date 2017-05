Difesa: Università Cattolica, convegno su evoluzione e futuro dell’Alleanza atlantica

Si svolge domani, mercoledì 3 maggio, dalle 9.30 alle 18.30 nella Cripta aula magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (largo Gemelli 1) a Milano, il decimo convegno di studio sull’Alleanza atlantica. “Il rapporto transatlantico dalla storia all’attualità: fasi e compiti della Nato” il titolo della giornata di studi che sarà introdotta dai saluti istituzionali del preside della facoltà di Scienze politiche e sociali Guido Merzoni e del direttore dell’omonimo dipartimento Massimo de Leonardis. I Keynote Speech dell’evento saranno affidati a José María López-Navarro, Public Diplomacy Division – Nato, che alle 9.30 terrà la relazione “Deterrence, Defence and Projecting Stability”, e all’ambasciatore Claudio Bisogniero, rappresentante permanente d’Italia al Consiglio Atlantico, già segretario generale delegato della Nato, 2007-2012, con l’intervento alle 15.30 sul tema “La Nato verso lo Special Meeting dei capi di Stato e di governo: temi principali in discussione nell’Alleanza”.

“Obiettivo del convegno – spiegano i promotori – è fare il punto sull’evoluzione dell’Alleanza atlantica e sul modo in cui questa si sta attrezzando per affrontare le sfide poste dall’evoluzione degli attuali scenari di sicurezza. Muovendosi fra storia e attualità, metterà a fuoco come sia cambiata dalla sua costituzione, nel 1949, e come si sia trasformata dopo la fine della Guerra fredda”. Le nuove minacce della cyber warfare e della guerra ibrida “saranno affrontate da accademici, diplomatici e militari che metteranno in evidenza, in uno scambio a più voci, il significato che l’emergere di queste nuove dimensioni ha per una realtà a vocazione tradizionalmente militare”.