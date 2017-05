Comece: università d’estate, “Definizioni radicali: stato-società-religione”

(Bruxelles) Anche quest’anno avrà luogo l’Università d’estate internazionale, esperienza che dal 2006 vede collaborare la Commissione degli episcopati della Comunità europea (Comece), l’università di Graz e la medesima diocesi per offrire a studenti e insegnati una cornice in cui “lavorare in modo interdisciplinare su temi di attualità e in particolare quelli che riguardano l’Unione europea e le sue relazioni con le Americhe” spiegano gli organizzatori. In particolare l’edizione 2017 (che si svolgerà dal 2 al 15 luglio) avrà come tema “Definizioni radicali: stato-società-religione”. In Europa, “al posto della coesione e della comunitarietà, sta avvenendo una rinegoziazione delle definizioni di stato, società e religione, a volte solo con un voto popolare e manovre politiche, come mostra Brexit”, spiega la coordinatrice Roberta Maierhofer. Il tema offrirà l’occasione per una “analisi approfondita in un mondo di vaghezza e chiacchiere e validerà lo sforzo intellettuale come assunzione di responsabilità radicale verso l’impegno politico e accademico”. Ridefinire i termini sarà un modo per “comprendere le dinamiche e le strutture che governano le nostre società e noi come individui”. Nelle giornate si alterneranno relazioni e dibattiti in plenaria e incontri seminariali. Alla scuola internazionale nelle edizioni passate hanno preso parte circa ottanta studenti provenienti da atenei di tutto il mondo. Per informazioni: www.comece.eu.