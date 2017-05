Avvenire: i temi della prima pagina di domani 3 maggio. Smentite su legami tra Ong e trafficanti, Alitalia, il dopo primarie Pd, scuola e università

Le smentite del procuratore di Siracusa sui legami tra Ong e trafficanti assieme a quella del presidente (leghista) del Copasir alle affermazioni di Salvini sull’esistenza di un dossier dei Servizi segreti sul tema sono l’argomento del titolo di apertura di “Avvenire”. Al taglio, il commissariamento di Alitalia e i dati sull’occupazione che vedono l’aumento dei disoccupati ultracinquantenni.

L’editoriale, firmato da Gianfranco Marcelli, è invece dedicato allo scenario politico dopo la vittoria di Matteo Renzi alle primarie del Pd: “Ci sarà un doppio banco di prova, di portata semplicemente storica, ad attendere sia un eventuale futuro governo Renzi 2 sia qualunque altro vincitore altrimenti targato: la questione migratoria e il rilancio dell’idea europea”, scrive Marcelli. “Sembra giusto abbinarle, perché di fatto sono strettamente collegate tra loro. Se infatti l’Italia non riuscirà a far comprendere ai suoi partner la rilevanza comune del fenomeno delle popolazioni in fuga dalle guerre e dalla miseria, sarà minacciata da una destabilizzazione e un ‘incattivimento’ interni ingestibili in un regime democratico. Allo stesso modo, se gli italiani non capiranno che l’opzione neo-nazionalista e l’uscita dall’Unione conducono in un vicolo cieco, il rischio di declino nazionale diverrà una certezza. Su un punto Renzi ha totalmente ragione: il Paese ha bisogno di un’altra partita. Ma per vincerla servono altre regole (elettorali ed economiche), altro impegno e altro spirito di squadra. Se fosse invece la stessa già vista, purtroppo sapremmo già come andrebbe a finire. E non possiamo permettercelo”.

Infine, tre interventi su scuola e università a firma di Roberto Carnero, Daniele Novara e Francesco Seghezzi con Michele Tiraboschi.