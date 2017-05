Unione per il Mediterraneo: a Roma l’assemblea parlamentare su lavoro, crescita e sviluppo sostenibile

“La stabilità in Europa è legata alla stabilità nell’area del Mediterraneo e il dialogo economico, politico e parlamentare deve essere rinforzato fra i partner delle due sponde del Mediterraneo”. Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, in occasione del quarto vertice dei presidenti dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (Ap/Upm) che si svolge oggi a Roma nell’aula del Senato. “L’Europa, la sua storia, la sua civiltà, la sua identità, affonda le sue radici nel bacino del Mediterraneo. Se vogliamo risolvere sfide come la lotta al terrorismo, al fondamentalismo e alla radicalizzazione, l’instabilità, i flussi migratori, il cambiamento climatico, la disoccupazione, dovremo lavorare da pari a pari e trovare delle soluzioni comuni basate su valori condivisi”, ha continuato Tajani. “Il Mediterraneo deve essere anche visto come una grande opportunità. Dobbiamo sviluppare, all’interno di quest’area, una diplomazia economica che contribuisca alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di infrastrutture e telecomunicazioni, che stimoli la cultura d’impresa e che vada a vantaggio delle piccole e medie imprese”.

Secondo il presidente, è ugualmente “importante promuovere la partecipazione dei nostri vicini che si affacciano sul Mediterraneo ai programmi Ue come l’Erasmus+, l’Erasmus per i giovani imprenditori, Horizon2020 o ancora Cosme, il programma europeo per le piccole e medie imprese”. I temi dell’assemblea di quest’anno – aperta dal presidente del Senato Pietro Grasso e dalla presidente della Camera Laura Boldrini e che vede la partecipazione anche del premier italiano Paolo Gentiloni – sono il lavoro, la crescita e lo sviluppo sostenibile nella regione euromediterranea.