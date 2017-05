Ucraina: mons. Gugerotti (nunzio), nella stanza del Papa sotto l’immagine di san Giuseppe un biglietto per chiedere il miracolo della pace

Il Papa ha nella sua stanza un’immagine di san Giuseppe che dorme, sotto cui mette le intenzioni di preghiere che gli arrivano da tutto il mondo. Tra queste c’è anche un biglietto con le preghiere dei bambini ucraini che gli hanno chiesto di far cessare la guerra. Lo racconta al Sir monsignor Claudio Gugerotti, nunzio apostolico in Ucraina, che a Roma per un convegno della Congregazione per le Chiese orientali, ha incontrato papa Francesco. Il Papa ha messo l’intenzione sotto l’immagine di san Giuseppe che dorme perché, ha detto, “continuamente possa rivolgere a Dio le preghiere per loro anche quando io dormo”. I bambini chiedono “al Papa di far cessare la guerra”, dice il nunzio. “Credono nei miracoli” e “credono che se un uomo santo come il Papa pregherà, Dio lo ascolterà. Loro non ci chiedono il come, né tantomeno sono esperti di diplomazia. Loro credono all’impossibile”.