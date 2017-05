Diocesi: Ragusa, domani si conclude il workshop “Materials” a Contrada Magnì

Il 13 maggio alle 13 presso la tenuta della diocesi di Ragusa di Contrada Magnì, si concluderà il workshop “Materials” dell’accademia di Belle Arti Made program di Siracusa. L’evento conclusivo, aperto al pubblico, sarà l’occasione per far conoscere il progetto della Caritas diocesana “Costruiamo Saperi”, incubatore del laboratorio di falegnameria e della cooperativa agricola Semina Mondo, che coltiva in modalità naturale prodotti di stagione locali. L’evento inizierà con una presentazione del progetto, alla quale seguirà il buffet di degustazione dei prodotti del campo, a cura della coop. Agricola Semina Mondo. Si proseguirà, alle 15 con l’esposizione dei prodotti di design realizzati dall’accademia Made program di Siracusa e con la visione di video e foto che ripercorrono la storia del progetto “Costruiamo Saperi”.