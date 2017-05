Diocesi: Milano, celebrazioni per il centenario delle apparizioni a Fatima. Mons. Delpini, “fare della nostra vita una testimonianza”

L’arcivescovo di Milano, card. Angelo Scola, presiederà sabato 13 maggio alle 17.30, in Duomo la messa per il centenario dell’apparizione della Beata Vergine Maria ai tre pastorelli di Fatima. La celebrazione sarà trasmessa su Chiesa Tv (canale 195), su Radio Mater e in diretta streaming su www.chiesadimilano.it. In serata, alle ore 21.30, il cardinale guiderà il rosario e la processione aux flambeaux sulla piazza del Duomo. La statua della Madonna pellegrina di Fatima arriverà in Duomo già nella mattinata e dalle 10.30 sarà esposta all’adorazione dei fedeli. Inoltre, sempre nella cattedrale, il vicario generale, mons. Mario Delpini, presiederà alle 11 la messa per i malati e gli infermi ai quali sarà riservato uno spazio davanti all’altare. Completano il programma delle celebrazioni altri tre appuntamenti: in Duomo alle 15 il raduno diocesano dei chierichetti e, alle 16.30, l’adorazione eucaristica per le vocazioni con i religioni e le religiose, alle 20.30 sulla piazza il musical “Credo in Gesù nato da Maria” interpretata dai giovani della Comunità Cenacolo che daranno prima la loro testimonianza. “In questi cento anni il messaggio dell’evento di Fatima ha raggiunto tante sofferenze e le ha consolate, ha spinto molti alla conversione – sottolinea mons. Delpini -. Guardando a Maria impariamo a credere alla ‘possibilità dell’impossibile’ e a fare della nostra vita una testimonianza contro la rassegnazione e la tristezza cantando l’alleluia di Pasqua e camminando verso il Regno di Dio che viene”.