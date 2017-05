Teatro: il “Dramma popolare” di San Miniato celebrerà il “Profeta della Parola”, don Lorenzo Milani

Nell’ambito della “Festa del teatro 2017”, che quest’anno a San Miniato (Pi) avrà come filo conduttore “La parola che rende liberi e uguali. La parola che salva”, dal 20 al 26 luglio andrà in scena il “Dramma Popolare”, tradizione che si ripete dal 1947, con “Vangelo secondo Lorenzo”, spettacolo che nasce in occasione del cinquantenario dalla morte di don Lorenzo Milani. “Lui – si legge in una nota – che fu il profeta della parola intesa nei suoi significati umano e biblico-teologico. Lui che ha colto la parola nella sua potenza creativa, la sua capacità di piegare, di trasformare, di costruire: la parola che fa essere uomo”. Quest’anno il “Dramma Popolare” torna nella chiesa di San Francesco dove “Vangelo secondo Lorenzo”, scritto da Leo Muscato e Laura Perini, sarà rappresentato alle 21.30; verranno riproposte – prosegue la nota – “le vicende del prete-maestro di Barbiana e di quanti gli furono accanto ripercorrendo le fondamentali tappe di snodo di quella vicenda umana, sociale e spirituale”. “Lo spettacolo è parte di un ampio progetto celebrativo promosso dalla Regione Toscana ed è frutto della coproduzione tra Associazione Arca Azzurra Teatro, Elsinor Centro di Produzione Teatrale, Fondazione Teatro Metastasio, Fondazione Istituto Dramma Popolare.