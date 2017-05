Solidarietà: Opera San Francesco per i poveri, tornano anche quest’anno “Il pane di Osf” e “Impariamo a fare il pane”

Tornano anche quest’anno due iniziative organizzate da Opera San Francesco per i poveri (Osf) incentrate sulla solidarietà ai più bisognosi e sull’educazione ad evitare lo spreco. Per sabato 20 e domenica 21 maggio è in programma la nona edizione de “Il pane di Osf”, appuntamento di sensibilizzazione e raccolta fondi che si terrà nelle piazze di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Varese e Novara, oltre che in alcuni punti vendita Esselunga. “I volontari di Osf – si legge in una nota – offriranno al pubblico una pagnotta di pane, a fronte di un’offerta libera che contribuirà a garantire un pasto completo alle persone bisognose e andrà a sostegno delle attività di Opera San Francesco, tra cui la ristrutturazione della nuova Mensa di piazzale Velasquez a Milano”. Nel fine settimana successivo, da venerdì 26 a domenica 28 maggio, a Milano si rinnoverà invece l’evento “Impariamo a fare il pane” con laboratori del pane per i bambini, organizzati da Opera San Francesco per i poveri in collaborazione con l’Associazione Panificatori di Milano e Province – Unione Confcommercio Milano e con Muba (Museo dei bambini) di Milano. “Si tratta di un percorso guidato da esperti maestri panettieri – prosegue la nota – per scoprire uno degli alimenti più comuni in tante diverse culture nel mondo”. “Un laboratorio divertente – aggiungono i promotori – ma allo stesso tempo educativo per i bambini, che fa scoprire il giusto valore di uno degli alimenti più conosciuti, all’insegna del non spreco”.