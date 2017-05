Piccolo Missionario: domenica 14 maggio a Verona una festa per i 90 anni

In occasione dei 90 anni di vita di “PM – Piccolo Missionario”, la rivista mensile dei Missionari Comboniani dedicata ai più giovani, domenica 14 maggio, a Verona, si terrà un pomeriggio di festa. Dalle 14.30 alle 19, presso il parco Missionari Comboniani, spazio a laboratori di riciclo, clown, truccabimbi, giochi, musica, fumetti, merende dal mondo e visite gratuite al museo africano. “Tanti momenti – si legge in una nota – pensati per i più grandi e i più piccini per festeggiare questi 90 anni, insieme alla redazione e ai collaboratori del PM”. Per le 15.30 è in programma il laboratorio “Realizza un regalo per la Festa della mamma”, curato Alessandra Mantovani. Dopo la merenda dal mondo, alle 16.30 in sala Africa si terrà il laboratorio inedito di “Caricature e disegni” a cura di Claudio Bighignoli, insieme a Pablo Sartori. Alle 17.30, poi “la Banda PM con le sue amiche e amici – prosegue la nota – salgono sul palco per raccontare un po’ di novità”. Per i 90 anni del “PM” sono state realizzate anche due mostre. La prima, “Dritti sui diritti”, vuole essere un’occasione “per parlare dei diritti dell’infanzia, quelli che diamo per scontati perché fanno parte della nostra quotidianità, ma che non sono realtà in diverse parti del mondo, anche qui in Italia”. L’altra, “L’Africa e i suoi popoli tra le pagine del PM”, è “un percorso composito tra fumetti e storie, che verrà esposto alla Biblioteca Civica di Verona dal 2 ottobre al 6 novembre”.