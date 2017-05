Papa Francesco a Cesena: un concorso di idee per il logo della visita

In occasione della visita di Papa Francesco a Cesena che si terrà il primo ottobre prossimo per i 300 anni dalla nascita di Papa Pio VI, al secolo Gianangelo Braschi nato a Cesena, la Diocesi di Cesena-Sarsina indice un bando per la realizzazione di un logo che identifichi la visita stessa. “Nel logo – spiega il regolamento – potranno/dovranno comparire i volti dei due Papi (Pio VI e Francesco), Cesena e i Papi, le celebrazioni per i 300 anni dalla nascita di Pio VI, 1717-2017. L’immagine dovrà essere a colori. Per l’eventuale immagine di papa Pio VI si faccia riferimento al ritratto che si trova nei musei vaticani opera di Pompeo Batoni”. “Il bozzetto – precisa il regolamento – sarà da consegnare in doppia busta chiusa, una con il logo e l’altra con i riferimenti personali, entro le ore 12 di sabato 3 giugno 2017 alla segreteria della nuova curia, via don Minzoni, 47, a Cesena e dovrà essere posto alla cortese attenzione di Francesco Zanotti”. Una giuria, a suo insindacabile giudizio, li esaminerà e dichiarerà il logo vincitore a cui verrà riconosciuto un piccolo contributo economico.