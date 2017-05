Papa a Fatima: Tv2000, in diretta tutti gli eventi del viaggio

Tv2000 segue in diretta il pellegrinaggio di Papa Francesco al santuario di “Nostra Signora di Fatima” (12-13 maggio) in occasione del centenario delle apparizioni della Madonna. L’emittente della Cei, in collaborazione con il Centro Televisivo Vaticano, dedica all’evento speciali, documentari e film. Servizi e approfondimenti a cura della redazione giornalistica del Tg2000 e collegamenti con gli inviati in Portogallo, Paolo Fucili e Cristiana Caricato.

La maratona televisiva inizia venerdì 12 maggio alle 9.10 con “Bel tempo si spera” condotto da Lucia Ascione con ospiti il mariologo, padre Gian Matteo Roggio, il giornalista e scrittore Saverio Gaeta e Michele Pettinato, pellegrino a piedi per sciogliere un voto. Alle 15.15 il documentario “Il cielo di Fatima”. Si entra nel vivo del viaggio papale dalle 16.55 con lo speciale de ” Il diario di Papa Francesco” condotto da Gennaro Ferrara, che fino alle 20 farà da cornice a tutti gli eventi: alle 17.20 l’arrivo del Papa a Monte Real, con la cerimonia di benvenuto e l’incontro con il presidente della Repubblica; alle 17.55 la visita alla Cappella della base aerea; alle 18.35 l’arrivo allo stadio di Fatima e la visita alla Cappellina delle apparizioni. In studio Marco Burini, il direttore de “Il Sismografo” Luis Badilla, il teologo Natale Benazzi, il giornalista Gianfranco Marcelli e la sociologa della religione dell’Università Roma Tre, Carmelina Chiara Canta.

Alle 21.05 la prima puntata del documentario “Fatima- una storia nella storia” di Ugo Bogotto, sulla vita dei tre pastorelli portoghesi nel contesto politico, sociale e culturale dell’Europa dell’epoca. Si riprende alle 22 con lo speciale de “Il Diario di Papa Francesco”, con ospiti Rosalba Manes, teologa e biblista e don Marcelo de Moraes dalla diocesi di Leiria-Fatima, per seguire in diretta dalla Cappellina delle apparizioni la benedizione delle candele e la recita della preghiera del Rosario con Papa Francesco alle 22.15.

Sabato 13 maggio apre nuovamente la giornata “Bel tempo si spera” alle 9.10, con ospite la teologa suor Roberta Vinerba e un’intervista alla nipote di suor Lucia, Maria Dos Anjos. A seguire “Il diario di Papa Francesco” alle ore 10 con ospiti in studio lo storico Massimo de Giuseppe (Università Iulm), mons. Pierangelo Sequeri, esperto teologo e preside del Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II” per studi su matrimonio e famiglia, la vaticanista Stefania Falasca, la teologa Shahrzad Houshmand Zadeh, docente di lingua e letteratura persiana dell’Università La Sapienza Roma.

Alle 10.40 la visita di Francesco alla basilica “Nossa Senhora do Rosário de Fátima”. E alle ore 11 la Santa Messa celebrata dal Pontefice con il rito della canonizzazione dei beati pastorelli Francisco e Jacinta Marto. La diretta riprende poi nel pomeriggio dalle 15.20 con lo studio de “Il diario di Papa Francesco” e gli ospiti Luis Badilla, direttore de “Il Sismografo”, padre Antonio Escudero, teologo e esperto mariologo del consiglio della Pontificia Accademia Mariana Internazionale (Pami) e consultore della congregazione per le cause dei Santi. Alle 15.45 la cerimonia di congedo con la partenza del Papa dalla base aerea di Monte Real.Durante la giornata saranno trasmessi due docufilm sul fenomeno delle apparizioni: alle 13.30 e alle ore 19 la seconda puntata del documentario “Fatima una storia nella storia” e alle 16.20 “Il cielo di Fatima”. Il sabato sera si apre alle 20.45 con l’instant film che ripropone i discorsi e le immagini più significative del pellegrinaggio. Alle 21.20 la conferenza stampa di Papa Francesco sul volo di ritorno da Fatima. E alle 22.05 il film “Fatima” di Fabrizio Costa.