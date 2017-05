Libri: “Silvano Piovanelli. Padre, fratello, amico”. Firenze ricorda il cardinale con un libro di Fagioli

Si intitola “Silvano Piovanelli. Padre, fratello, amico”, il volume di Andrea Fagioli (Società Editrice Fiorentina) dedicato al cardinale (1924-2016) scomparso un anno fa a Firenze. Il libro verrà presentato venerdì 19 maggio alle ore 18 nell’aula magna del Seminario maggiore arcivescovile in Lungarno Soderini a Firenze. Interverranno Romanello Cantini, Renato Burigana, don Luigi Innocenti. La biografia del prelato è ricostruita nei capitoli “il prete”, “il vescovo”, “l’emerito”. Secondo Fagioli, non si tratta però di una biografia di Piovanelli, “né tantomeno un saggio su questa grande figura di prete e di vescovo o un’esegesi dei suoi testi. Le pagine mancano persino di una bibliografia ragionata. In pratica sono frammenti ricavati in gran parte da materiale personale: ricordi, interviste, appunti di conversazioni, ritagli di giornale, soprattutto di ‘Toscana Oggi’, messi da parte negli anni in cui, come tanti altri, ho avuto la fortuna di frequentare e di condividere qualcosa con il cardinale”. Arricchiscono il libro la prefazione del cardinale Gualtiero Bassetti, il ricordo conclusivo del cardinale Giuseppe Betori e la testimonianza di don Luigi Innocenti.