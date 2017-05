Famiglia: Forum, il 14 maggio flash mob al Colosseo con i passeggini vuoti

Il Forum delle associazioni familiari ogni anno celebra la Giornata internazionale della famiglia, istituita dall’Onu nel 1992. Quest’anno propone un momento di festa per riflettere sulla grave crisi demografica che sta vivendo il nostro Paese. L’appuntamento è domenica 14 maggio alle 10,30, nella zona del Colosseo, proprio sotto l’Arco di Costantino per un flash mob con migliaia di famiglie e i loro passeggini rigorosamente vuoti, immagine simbolica di un Paese che sta scomparendo. In silenzio, davanti al Colosseo, i passeggini vuoti cercheranno di anticipare visivamente quello che potrebbe essere il futuro dell’Italia se non si corre ai ripari invertendo la preoccupante denatalità. L’obiettivo dell’evento, spiegano, “è denunciare l’emergenza, ma al tempo stesso raccontare la bellezza della famiglia e l’importanza delle nuove generazioni da considerare non come un peso, ma come un bene comune. La manifestazione non avrà alcun riferimento politico o partitico, non ci saranno loghi o bandiere di associazioni o slogan ad effetto. E non è prevista la partecipazione di esponenti della politica”.