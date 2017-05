Domani, alle ore 18.30, presso la basilica cattedrale di San Marco a Venezia, il patriarca Francesco Moraglia presiederà la Messa in ricordo e suffragio del patriarca Marco Cè, a tre anni dalla scomparsa avvenuta il 12 maggio 2014. Mons. Moraglia invita tutti – sacerdoti e diaconi, religiosi e religiose, fedeli laici – ad unirsi in preghiera e, in particolare, a partecipare alla celebrazione eucaristica prevista in cattedrale, nella cui cripta sono custodite le spoglie del card. Cè.