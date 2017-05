Diocesi: Mantova, sabato 13 maggio incontro con don Burgio su “non esistono ragazzi cattivi. Tra devianza, emarginazione e recupero”

Sarà don Claudio Burgio, cappellano dell’Istituto penale minorile “Cesare Beccaria” di Milano, ad affrontare, sabato 13 maggio a Mantova, il tema “Non esistono ragazzi cattivi. Tra devianza, emarginazione e recupero” nel corso di un incontro dedicato al mondo giovanile che si terrà alle 10 nell’aula magna del seminario vescovile. L’iniziativa, promossa dal centro Solidarietà Carcere di Mantova, partirà dalla considerazione che “quando vi sono comportamenti antisociali come furti, spaccio, violenze e perfino omicidi resta la brutalità del gesto che però non intacca l’uomo”. Don Burgio, si legge in una nota, “accanto all’attività pedagogica che lo vede impegnato quotidianamente con i ragazzi delle comunità, è autore di ‘Non esistono ragazzi cattivi’, racconto-testimonianza dei primi anni vissuti a fianco dei ragazzi del carcere minorile e delle comunità Kayròs”. “Da sempre interessato al mondo dello sport – prosegue la nota – fonda nel 2005, insieme ad altri preti, la ‘Selecao internazionale sacerdoti calcio’, iniziativa che coinvolge più di cento preti italiani e stranieri uniti dalla comune passione per lo sport e che promuove progetti di solidarietà su tutto il territorio nazionale”.