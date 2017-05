Corea del Sud: mons. Lazzaro You sul nuovo presidente, un cattolico praticante alla guida del Paese. Il suo nome di battesimo è Timoteo

Corea del Sud: il nuovo presidente Moon Jae-in

Avvocato e difensore dei diritti umani, Moon Jae-in è un cattolico praticante e il suo nome di battesimo è Timoteo. A rivelarlo è monsignor Lazzaro You Heung-sik, vescovo di Daejeon, in un’intervista al Sir sul 19° presidente della Repubblica di Corea eletto il 9 maggio scorso. “Con lui – aggiunge – abbiamo insistito sulla importanza di lavorare per il bene comune, di mettere in pratica i principi della dottrina sociale della Chiesa cattolica”. In Corea del Sud – ricorda il vescovo – è in atto una moratoria non ufficiale sulla pena capitale dal febbraio del 1998, quando salì al potere il defunto presidente Kim Dae-jung, egli stesso condannato al patibolo nel 1980 durante gli anni del regime e poi graziato. Il vescovo You ha personalmente chiesto al neo presidente d’impegnarsi per abolire in Corea del Sud la pena di morte. “E lui mi ha risposto che era disponibile”, dice il vescovo. All’episcopato coreano, il presidente Moon appare come l’uomo giusto al momento giusto. “Sono tanto contento – ammette il vescovo di Daejeon – perché adesso la Corea può finalmente voltare pagina e iniziare una nuova storia”. Anche sul delicatissimo fronte dei rapporti con la Corea del Nord, la sua nomina lascia sperare e il vescovo Lazzaro definisce “importanti” le prime dichiarazioni rilasciate dal neo presidente sui rapporti sia con Washington sia con Pyongyang. “È fondamentale che la Corea del Sud non sia un Paese che generi una nuova tensione ma svolga un ruolo di riconciliazione anche in campo internazionale, contribuendo a costruire ponti di pace nella regione asiatica e nel mondo”. Il vescovo ricorda che il primo presidente cattolico nella storia della Corea del Sud è stato Kim Dae-jung. Nel 2000 vinse il Premio Nobel per la pace proprio “per il suo impegno nella ricerca della democrazia e dei diritti umani nel suo Paese e nell’intera area del Sud-Est asiatico, ed in particolare per i tentativi di riappacificazione con la Corea del Nord”.