Comunicazione: Rivoltella (Cremit Università Cattolica), “soltanto se c’è una grande formazione è possibile una sana informazione”

“Soltanto se c’è una grande formazione, è possibile una sana informazione. Perché chi è formato difficilmente può essere ingannato, anche sul web”. Lo ha affermato ieri Pier Cesare Rivoltella, direttore del Cremit dell’Università Cattolica, nel corso della terza diretta del percorso di #incontriweca “Comunicare speranza e fiducia”. Rivoltella è partito proprio dal riconoscere che “c’è un bisogno naturale di fiducia. La vita è fondamentalmente comunicazione in tutte le sue forme e la fiducia è l’apertura nei confronti del reale”.

Parlando di “false notizie sul web”, il direttore del Cremit ha osservato che “si inganna nella vita corrente, non si vede perché non si potrebbe ingannare sul web”. C’è bisogno di “affidabilità” che richiede “un atteggiamento di apertura seguito dall’inchiesta, per vedere se effettivamente quella notizia che perviene è ben fondata”. “Molte persone sono tradite dal web – ha aggiunto – perché non ne conoscono le risorse, perché non hanno la formazione adeguata rispetto al mezzo e lo subiscono”. L’intera riflessione di Rivoltella, disponibile in rete sul sito WeCa, è stata incentrata sull’educare il cittadino a un corretto rapporto con l’informazione, sviluppando il suo senso critico e la propria responsabilità. Il prossimo appuntamento, dei cinque in calendario, è in programma mercoledì 17 maggio, alle 18.30, con Adriano Fabris sul tema “La comunicazione autentica”.