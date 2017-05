Vaticano: domani Messa e incontro in ricordo di Orazio Petrosillo a 10 anni dalla morte

Domani, alle 12, presso la sede del Centro Russia Ecumenica (Borgo Pio 141) si terrà un incontro in memoria del vaticanista Orazio Petrosillo a 10 anni dalla sua scomparsa. Lo ricorderanno numerosi colleghi e personalità quali mons. Marcello Semeraro e padre Federico Lombardi. Prima dell’incontro, alle 11, padre Lombardi celebrerà una Messa in suffragio del giornalista presso la chiesa di Sant’Anna in Vaticano. Nato nel 1947 a Monopoli (Bari), Petrosillo studiò al Seminario Francese di Roma. Laureato in teologia alla Pontificia Università Gregoriana e in filosofia all’Università La Sapienza, dopo aver insegnato religione nei licei cominciò l’attività giornalistica presso l’agenzia di stampa Ansa. Nel 1982 fu assunto come inviato vaticanista dall’allora direttore Gianni Letta al quotidiano “Il Tempo”. Nel 1988 passò al quotidiano “Il Messaggero”, sempre in qualità di vaticanista. Collaborò con Rai Uno, Rai Vaticano e Telepace. Conduttore delle trasmissioni “Settimo Giorno” e “Parole e Vita”. Autore di pubblicazioni tradotte in più lingue sulla Sindone e di carattere biografico e teologico, nonché di storia dell’arte, tra cui “La Città di Pietro. Storia. Arte e Tesori” (Edizioni Musei Vaticani). Fu tra l’altro presidente dell’Associazione Aiuto alla Chiesa che soffre e docente al Centro interdisciplinare sulla comunicazione sociale della Pontificia università gregoriana.