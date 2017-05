Terra Santa: Amman, celebrata la Giornata per le vocazioni

Una “Giornata per le vocazioni”: si è svolta lo scorso 5 maggio presso il Centro “Nostra Signora della Pace” di Amman (Giordania) per iniziativa del Patriarcato latino di Gerusalemme, che in tal modo ha voluto invitare i giovani ad approfondire la loro fede alla luce della Parola. “Scopo dell’evento, dal titolo ‘Docile Nature Again’ – si legge in una nota del Patriarcato – era quello di permettere ai giovani d’incontrarsi sui punti essenziali della fede cristiana e riflettere sulla loro vocazione nell’ascolto del Signore”. La Giornata è stata strutturata sul modello di un ritiro ignaziano, con la celebrazione della Messa presieduta da mons. Maroun Lahham, già vicario patriarcale per la Giordania, che ha chiesto ai giovani di “non aver paura di seguire Cristo il quale mai delude. Alla Messa è seguito un tempo di preghiera, di canti e di meditazioni sul tema della Passione di Cristo. Le meditazioni sono state accompagnate da una coreografia a cura di giovani iracheni”. Secondo padre Samer Manadat, responsabile del settore vocazioni, “l’essenziale è permettere a questi giovani di accogliere la parola di Dio nella loro vita per rispondere alla sua chiamata e seguirne le orme. Tutto ciò non è possibile se non con un ascolto attento e una disposizione interiore docile. Ecco il motivo del titolo della giornata ‘Docile Nature Again’. Prolungamento della giornata sarà un accompagnamento spirituale lungo tutto il corso dell’anno per permettere ai giovani che lo vorranno di continuare ad approfondire le loro riflessioni sul tema della loro vocazione”.