Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Rogo in un camper a Roma, morte tre sorelle. Migranti, arrestati trafficanti. Bufera Banca Etruria su Maria Elena Boschi

Roma: in fiamme un camper. Morte tre sorelle, una ragazza e 2 bimbe

Tragedia nella notte a Roma. Una ragazza e due bambine sono morte nell’incendio divampato in un camper la scorsa notte. È accaduto intorno alle 3 in viale della Primavera, in zona Centocelle. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Dalle prime informazioni, sembra si tratti di tre sorelle di 20, 8 e 4 anni. Genitori e fratelli sarebbero riusciti a scappare dal rogo. Dalle prime informazioni sembra che il camper si trovava nel parcheggio di un centro commerciale e all’interno viveva una famiglia di nomadi composta dai genitori e 11 figli. Le fiamme hanno avvolto completamente il veicolo. Ancora da accertare le cause del rogo.

Migranti: arrestati trafficanti a Bari, Catania e Salerno in contatto con filo-jihadisti

La polizia di Bari, coordinata dalla Dda, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di presunti trafficanti di uomini a Bari, Catania e Salerno a carico di cittadini somali. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla permanenza illegale di clandestini in Italia ed al successivo ingresso in Paesi esteri, favoreggiamento di immigrazione clandestina a scopo di lucro, uso di documentazione falsa, corruzione di incaricato di pubblico servizio e falso ideologico in atto pubblico. Attraverso Facebook e altri social network alcuni componenti dell’organizzazione avrebbero avuto contatti con soggetti ritenuti filo-jihadisti, vicini al gruppo terroristico somalo “Al Shabaab”.

Italia: De Bortoli, “Boschi chiese a Unicredit di comprare Banca Etruria”. Ma lei smentisce

A scatenare la bufera contro Maria Elena Boschi è l’ex direttore del “Corriere della Sera” Ferruccio De Bortoli nel suo libro “Poteri Forti” di cui è stata diffusa l’anticipazione. “L’allora ministra delle Riforme, nel 2015 – si legge nel testo contestato -, non ebbe problemi a rivolgersi direttamente all’amministratore delegato di Unicredit. Maria Elena Boschi chiese quindi a Federico Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. La domanda era inusuale da parte di un membro del governo all’amministratore delegato di una banca quotata. Ghizzoni, comunque, incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali, poi decise di lasciar perdere”. Affermazioni smentite dalla sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio che su Fb si difende e attacca: “La storia di Banca Etruria – sostiene – viene ciclicamente chiamata in ballo per alimentare polemiche”. Ma i Cinquestelle rincarano la dose e sul suo blog, Beppe Grillo, annuncia battaglia: “Boschi vada a casa o faremo di tutto per mandarcela noi. E valuteremo anche possibili azioni sul fronte giudiziario”.

Barack Obama: impegno contro il cambiamento climatico, “sia una priorità per tutti”

Impegno per combattere il cambiamento climatico, sfida planetaria che l’attuale inquilino della Casa bianca, Donald Trump, nega che esista. È la “nuova battaglia” dell’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ospite a Milano di Seeds & Chips 2017: evento internazionale dedicato a innovazione e cibo. “I rifugiati arrivano in Europa – ha detto – spesso spinti non solo da guerre ma anche da carestie che il cambiamento climatico non fa altro che peggiorare. Quindi, se non agiamo per rallentare e infine bloccare il cambiamento climatico, l’immigrazione, già difficile da sostenere per l’Europa, continuerà a crescere”. Obama che ha ricordato l’accordo sull’ambiente di Parigi ha auspicato che la salvaguardia ambientale sia una priorità per tutti, dato che il cambiamento climatico colpisce Paesi grandi e piccoli definendo “più drammaticamente di ogni altra questione questo secolo”.

Italia: da oggi scatta lo stop a Schengen per i vertici G7 di Bari e Taormina

Da oggi e fino al 30 maggio scatta la sospensione di Schengen con il ripristino dei controlli alla frontiera per “garantire lo svolgimento regolare e ordinato” dei vertici del G7 in programma a Bari dall’11 al 13 maggio e a Taormina dal 26 al 27. Lo fa sapere l’Enac che invita i passeggeri “a recarsi in aeroporto dotati di documento d’identità in corso di validità e in anticipo rispetto ai tempi normalmente previsti, in modo da non incorrere in eventuali ritardi determinati dalla reintroduzione del controllo documentale”.

Francia: verso le elezioni legislative di giugno. Manuel Valls si candida con Macron

Riparte il clima di campagna elettorale in Francia e l’interregno tra le presidenziali e le legislative di giugno è scosso da una serie di micro-terremoti destinati a modificare il panorama politico transalpino. Il primo avviene nella famiglia Le Pen, ben rodata in materia di drammi politico-familiari: Marion Marechal Le Pen, nipote di Marine Le Pen, ha scelto di abbandonare il Front National, “per ragioni personali e politiche”, ha spiegato in una lunga lettera alla stampa, e per lo meno temporaneamente. Sul fronte invece socialista, l’ex-Premier Manuel Valls salta sul “carro” dei vincitori e annuncia la volontà di candidarsi con “La Republique en Marche” del presidente Emmanuel Macron, abbandonando i socialisti.

Thailandia: attentato in un centro commerciale nell’estremo sud del paese. 60 feriti

Sono almeno 60 i feriti, di cui una ventina in condizioni gravi, in seguito all’esplosione di due ordigni nei pressi di un centro commerciale nella città di Pattani, nell’omonima provincia, nell’estremo sud della Thailandia. Secondo la ricostruzione fornita dall’esercito, i responsabili dell’attacco avrebbero fatto esplodere alcuni petardi, prima di far detonare una bomba che era stata posizionata su un pick-up, parcheggiato fuori dal centro commerciale “Big C”, una nota catena presente nel paese. Dietro l’attentato ci sarebbe il movimento separatista di matrice islamica che, in un Paese prevalentemente buddista, semina il terrore nelle province a maggioranza musulmana.