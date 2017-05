Sinodo giovani: card. Baldisseri, “discernimento, vocazione e accompagnamento” i tre “cardini” del Documento preparatorio

(Catanzaro) Sono tre “i cardini” del Documento preparatorio del Sinodo dei vescovi sui giovani del 2018. A presentarli è il card. Lorenzo Baldisseri, intervenuto ieri a Catanzaro in occasione del Convegno internazionale del Movimento Apostolico. “La prima chiave di lettura è ravvisabile nell’invito al discernimento”, ha detto il porporato. “Discernimento significa prima di tutto stare insieme e mettersi in ascolto, valutare tutto ciò che avviene nella vita del mondo e della Chiesa, sostare nelle feritoie della storia con vigilanza evangelica e attenzione profetica”. Per questo, ha evidenziato Baldisseri, “la pastorale non è una semplice ‘applicazione’ di regolamenti o di prassi fredde e burocratiche alla realtà delle persone, ma è frutto di un discernimento continuo fatto di ascolto, dialogo, confronto, progetto, verifica e rilancio”. “La Chiesa si metta lealmente in discussione nel suo agire pastorale con i giovani, verificando quello che va e che non va, cercando strade nuove”. Seconda chiave di lettura la “vocazione”, anzitutto quella “che accomuna tutti gli uomini: la vocazione alla vita e all’amore”. Per questo, Baldisseri invita sin d’ora i giovani ad “avere il coraggio di osare sentieri nuovi, liberare con audacia la propria creatività, entrare sempre meglio nella logica del servizio”, in sostanza di “prendere in mano la propria esistenza non più come un semplice dono da ricevere, ma soprattutto come un compito da attuare. Il Santo Padre ci incoraggia a sognare”. Terza chiave di lettura del Sinodo, per il card. Baldisseri, è quella dell’“accompagnamento”, per il quale il cardinale ha evidenziato alcuni “tratti caratteristici”: “Lo sguardo amorevole, la parola autorevole, la capacità di ‘farsi prossimo’, la scelta di ‘camminare accanto’, la testimonianza di autenticità”.