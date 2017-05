San Nicola: mons. Cacucci (Bari-Bitonto), “il profumo di Cristo continui ad avvolgere tutti noi”

(Bari) – “Quando quei marinai aprirono la tomba, un profumo intenso scaturì dalla manna in cui erano immerse le ossa del Santo. È il profumo di Cristo. Questo diffonde intorno a noi questa sera il nostro Santo patrono. Così noi dobbiamo chiedere, come abbiamo fatto il Giovedì Santo in occasione della benedizione del Sacro Crisma, che il profumo di Cristo, che ha saputo diffondere in tutta la cristianità, continui ad avvolgere tutti noi”. Così l’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Francesco Cacucci, ieri sera, durante la liturgia eucaristica del consueto prelievo della manna di san Nicola, il 9 maggio, in occasione dei festeggiamenti patronali del capoluogo pugliese. “Ma qual è il significato del profumo di Cristo? È il simbolo del paradiso – ha detto Cacucci -. Per questo, quando si celebra l’Eucaristia solennemente, c’è il profumo dell’incenso. E i simboli ci aiutano a capire la liturgia. Dio ci invita ad affidarci a Lui. E i padri della Chiesa ci dicono che il profumo di Cristo non solo avvolge la persona ma illumina l’intelligenza. Vorrei che non dimenticassimo della manna questo significato vero e profondo, legato a tutta la tradizione biblica, segnata dall’insegnamento di Paolo apostolo nell’episodio che racconta Filippo battezzare l’eunuco. In quel momento l’odore di Cristo avvolge quest’uomo pronto ad accogliere la Sua parola”.