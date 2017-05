Fatima: Rai Premium e Rai Vaticano, sabato 13 maggio una fiction e un programma di approfondimento

Fatima, tra fiction e attualità, sabato 13 maggio, dalle 21.20 alle 23.30 su Rai Premium. La Rete Rai ripropone la fiction “Il Terzo segreto di Fatima”, scritta da Andrea Purgatori e Jim Carrington e diretta da Alfredo Peyretti, prodotta da Rai Fiction e Ciro Ippolito e poi alle 23 un programma di approfondimento di Rai Vaticano, a cura di Massimo Milone, con un reportage di Costanza Miriano, produttore esecutivo, Francesco Puglielli, edizione, Benny Virno Lamberti. Rai Vaticano con “Fatima, una storia di popolo” si chiede, tra l’altro, cosa rimanga, dopo cento anni del messaggio delle apparizioni, intervistando, tra gli altri, il card. Gerhard Ludwig Müller, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede; i giornalisti Saverio Gaeta e Vincenzo Sansonetti, autori di libri e inchieste su Fatima. Nel reportage di Rai Vaticano, tra l’altro, il radio messaggio di Pio XII, (l’8 dicembre 1953) e i viaggi di Paolo VI, 1967, e Giovanni Paolo II, 1991, che volle incastonare nella corona che cinge il capo della Madonna di Fatima, che secondo lui lo aveva salvato, il proiettile sparato nell’attentato per mano di Ali Agca.

Ora il viaggio di Papa Francesco, e la canonizzazione dei pastorelli Francesco e Giacinta che, con Lucia, dal 13 maggio al 13 ottobre 1917 mentre erano intenti a pascolare il gregge, videro una donna che si presentò come Vergine del Rosario e che lasciò loro tre messaggi da diffondere al mondo. Nel reportage il card. Muller ricorda , tra l’altro, i “danni dell’ideologie totalitarie del 900, il terrorismo attuale e l’esigenza, per la Chiesa, di costruire la Civitas Dei”. Il programma di Rai Vaticano “Fatima, una storia di popolo”, sarà trasmesso in replica anche da Rai Storia, domenica 14 maggio alle 12.