Dopo di noi: Serrao (Cassazione), l’amministratore di sostegno “ponte” tra il presente e il futuro

(Bologna) L’amministratore di sostegno può essere un “ponte” tra il presente e il futuro del beneficiario, che “faccia il genitore quando non ci saranno più i genitori”, e promuova la realizzazione del progetto individuale. Va dunque selezionato e formato, “avvicinando al mondo della disabilità persone del diritto o del sociale e dando competenze giuridiche a chi è già accanto ai disabili”. Lo ha specificato Eugenia Serrao, consigliere della Corte di Cassazione, intervenendo oggi a Bologna al seminario sul “Dopo di noi” promosso dall’Ufficio catechistico nazionale della Cei. Serrao ha ripercorso la storia delle norme italiane sul tema della disabilità e ha evidenziato il compito dell’amministratore di sostegno nella gestione del progetto di vita della persona disabile. Essa “ha infatti diritto di decidere come e dove vivere”, occorre trovare strade per promuovere l’inclusione e l’integrazione e non più, come avveniva in passato, l’esclusione dal processo decisionale. Cercando modi nuovi per ascoltare e comunicare con il disabile. Poi, il lavoro. “La vita indipendente – ha ricordato – passa anche per il lavoro e le attività svolte dai disabili gravi non sono una graziosa concessione, ma un apporto al miglioramento della società e al benessere comune”.