Dopo di noi: mons. Zuppi (Bologna), “è una vergogna aver impiegato così tanto per la legge”

(Bologna) – “Una riflessione importante che riguarda tutti perché il ‘Dopo di noi’ è dentro la nostra vita, ha conseguenze sull’oggi: è infatti folle pensare di continuare a fare i giovani per sempre”. Lo ha osservato l’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Maria Zuppi, portando il suo saluto al Seminario di studio in corso oggi a Bologna per iniziativa dell’Ufficio catechistico nazionale. È un tema, ha aggiunto, che “ci fa sfuggire alla tentazione del provvisorio che riguarda noi e ovviamente le persone disabili”. L’arcivescovo ha poi parlato della legge 112/2016 (“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare”), esprimendo soddisfazione per l’approvazione, “ma è una vergogna – ha rimarcato – aver impiegato cosi tanto tempo per averla”. In chiusura un ricordo per l’uomo che ha ucciso la moglie e la figlia tetraplegica perché “non ce la faceva più. È un’angoscia – ha detto – non soltanto una tragedia personale. È un’urgenza: fare o non fare non è la stessa cosa, c’è un conto che si paga. Alcune intuizioni apriranno possibilità importanti, più personali e meno istituzionali, aspetto fondamentale in un problema come questo”. Non è mancato, infine, il riferimento evangelico: “Questo è tuo figlio, questa è tua madre: è il ‘Dopo di noi’ per Gesù – ha concluso mons. Zuppi -. Dobbiamo trovare soluzioni che ci impegnino, l’uno con l’altro, a essere figlio per la madre e madre per il figlio”.