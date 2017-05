Dopo di noi: Lupoi (avvocato), “con il trust la tutela della vita del figlio disabile” diviene “indipendente dalla presenza dei genitori”

Una legge che è finanziata, quindi praticabile. Dopo aver illustrato alcuni progetti resi possibili dalla normativa sul “Dopo di noi”, Francesca Romana Lupoi, avvocato del Foro di Roma, intervenendo al seminario in corso a Bologna per iniziativa dell’Ufficio catechistico nazionale ha chiarito l’importanza del trust per la vita presente e futura della persona disabile. Un istituto ora formalizzato per legge nei suoi requisiti perché divenga uno strumento efficace di protezione. “Accanto al trasferimento dei beni – ha chiarito – è previsto infatti un affidamento non solo dei beni stessi ma di una volontà, affinché il programma di tutela della vita del figlio disabile sia portato avanti anche alla morte dei genitori. Affidare a se stesso e poi a un altro tale percorso è avere la certezza che non s’interrompe e dunque il ‘Dopo di noi’ è tutelato e diviene indipendente dalla presenza dei genitori”. Importante per il trust è la garanzia d’intoccabilità poiché il bene è segregato, cioè separato dal patrimonio di chi lo riceve e dunque dalle sue vicende personali. Esente anche dalle tasse di successione, il bene “rimane destinato al progetto di vita della persona disabile, alla sua inclusione sociale, cura e assistenza, progetto che è ad personam e modificabile sulla base della crescita, ma anche d’interessi e inclinazioni specifiche del soggetto”. L’avvocato ha poi chiarito il rapporto con il trustee, affidatario del patrimonio e della progettualità sulla persona disabile per l’intera vita. “Abbiamo fatto tanti passi, la legge – ha concluso – ha ora una grande parte nel cammino per sostenere le famiglie con figli disabili”.