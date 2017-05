Diocesi: Trapani, all’Ospedale Sant’Antonio Abate battezzata una neonata in attesa di adozione

Il cappellano dell’ospedale di Trapani, don Antonio Peraino, ha battezzato una neonata ricoverata dalla nascita nell’unità operativa di Neonatologia e Utin dell’Ospedale Sant’Antonio Abate a Trapani e in attesa di adozione. Lo rende noto la Curia arcivescovile, pubblicando la notizia sulla pagina Facebook della diocesi “Noi, compagni di viaggio”. “Un atto di fede, ma anche un’attenzione dai tratti di familiarità”, perché la piccola Anna, questo il nome della bimba che vive da sei mesi in ospedale, è in stato di adottabilità, in attesa che i servizi sociali, su segnalazione del tribunale dei minori, le trovino una struttura dove accoglierla. “Immediatamente dopo il parto – spiega l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali – i genitori l’hanno abbandonata, non accettando la sua grave patologia genetica”. “Tutto il personale che ha in cura la neonata al reparto diretto da Carlo Borruso ha reso unico il momento organizzando un piccolo festeggiamento”, spiega Francesco Giurlanda, direttore del nosocomio. Il battesimo è stato celebrato il 5 maggio, ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi. Per il commissario straordinario dell’Asp, Giovanni Bavetta, che fino al 2014 ha guidato il dipartimento dedicato ai pazienti più piccoli “questi gesti dal grande valore umano rendono la missione del medico unica e rifondono di tutti i sacrifici di questo mestiere. La passione e l’amore con cui tutti al reparto hanno seguito in questi mesi i soggetti più fragili che vi siano, come i neonati con gravi malattie, è la conferma come oltre alla grande professionalità abbiano anche grande umanità e solidarietà verso il prossimo”.