Europa: card. Bagnasco, Ue diventi casa dove “affrontare i problemi insieme”

(Genova) L’Unione europea, “nella quale la Chiesa crede convintamente”, deve diventare una casa comune dove si possano “affrontare i problemi insieme”. Ad affermarlo il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei e del Ccee, che ieri pomeriggio ha presieduto la cerimonia di inaugurazione di Casa Bozzo, la struttura del Ceis (Centro italiano di solidarietà) di Genova per richiedenti asilo. “Il Sud del mondo – ha detto l’arcivescovo – si è messo in marcia verso il Nord. Siamo di fronte a un fenomeno epocale e l’Italia, che è la porta dell’Europa, ha fatto fin dall’inizio del suo meglio”. In particolare, nella gestione del fenomeno migratorio, ha osservato, l’Italia è stata lasciata “inizialmente e totalmente da sola rispetto all’Europa”. “Oggi è un po’ meno sola – ha proseguito – ma, a mio giudizio, non è ancora abbastanza accompagnata”. Come Chiesa, ha sottolineato, “crediamo fermamente nell’Unione Europea” – “ci vuole più Europa in questo momento non meno Europa”, ha ribadito – “però l’Europa deve essere veramente una casa ed essere casa non vuol dire distribuire degli aiuti e basta, vuol dire affrontare dei problemi spiritualmente e moralmente insieme”. Per il porporato, quindi, “l’atteggiamento di una coscienza collettiva deve essere ancora acquisito dall’Unione Europea”.