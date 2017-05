Migranti: card. Bagnasco, integrazione “attraverso lingua, cultura e lavoro”

(Genova) L’integrazione dei migranti avviene “attraverso la lingua, la cultura, il lavoro e il nostro stile di vita”. Ad affermarlo il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei e del Ccee, che ieri pomeriggio ha presieduto la cerimonia di inaugurazione di Casa Bozzo, la struttura del Ceis (Centro italiano di solidarietà) di Genova che attualmente ospita 50 richiedenti asilo adulti nel quartiere di Quezzi. Prima della benedizione, il card. Bagnasco ha ricordato che “il fenomeno dell’esodo è epocale” e in questo senso “l’Italia ha dato e dà il buon esempio e ha molto da insegnare”. Per gestire il fenomeno dell’accoglienza, ha aggiunto il porporato, bisogna attuare due momenti. “Il primo è il tempo dell’accoglienza; il secondo è quello dell’integrazione ed è l’operazione più delicata, più difficile e più necessaria”. Infatti, “l’anima della integrazione vera” è “far crescere” nei migranti “un senso di appartenenza e di amore a un luogo e a una città” che diviene per loro “una nuova terra e una nuova patria”. L’integrazione, ha aggiunto, avviene “attraverso la lingua, la cultura, il lavoro e il nostro stile di vita” e la casa inaugurata ieri, ha concluso, “è un bellissimo segno che è possibile non solo convivere, ma sentirsi cittadini della stessa vita e desiderosi di un futuro che si va costruendo insieme”.