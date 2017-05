Danimarca: mons. Kozon (Copenaghen) invita a due pellegrinaggi. “Camminare con Dio”

“Il nostro mondo non è diventato più pacifico, anche se il continente europeo negli ultimi anni è stato quasi risparmiato dalle guerre. Tanti sono i problemi che preoccupano e in molti luoghi del mondo ci sono guerre e terrore”. Per questo il vescovo di Copenaghen Kzeslaw Kozon invita i fedeli a due pellegrinaggi diocesani, il 28 maggio e l’11 giugno (rispettivamente a Asebakken e Om) nel segno di una frase degli Atti degli Apostoli: “Erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria”. “Ci sentiamo spesso impotenti di fronte a ciò che ci minaccia, ma la preghiera e il cambiamento degli stili di vita, soprattutto se compiuti insieme agli altri, sono mezzi che creano una nuova atmosfera e un nuovo ordine”, spiega il vescovo che lega il pellegrinaggio al 100° anniversario delle apparizioni di Fatima. “Il pellegrinaggio, non solo a Asebakken e Om, ma anche in senso figurato, è una pratica che segna una rottura e ci permette di camminare con Dio”, scrive ancora Kozon, “nella nostra vita quotidiana, nelle nostre case e comunità, ma anche con la comunità più grande, il resto della Chiesa”. Come i discepoli “abbiamo bisogno di raccoglierci attorno alla Vergine e l’anniversario di Fatima è una buona occasione per rafforzare la nostra fede nel suo potere d’intercessione e vederla come modello di fede”. In questo tempo “spesso tetro” i cristiani vivano “fiduciosi e nella gioia”, esorta Kozon: ciò permetterà loro di essere “liberi e incoraggiare gli altri”.