Associazioni: Unitalsi, oggi a Loreto la “Giornata dei consacrati e dei religiosi anziani e infermi”

Si tiene oggi, mercoledì 10 maggio, a Loreto la “Giornata dei consacrati e dei religiosi anziani e infermi” organizzata dalla sezione marchigiana dell’Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali). Anche quest’anno la ricorrenza coincide con la riunione della Conferenza episcopale marchigiana “per espresso desiderio”, si legge in una nota, del cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona – Osimo e presidente della Cem. Tutti vescovi delle Marche a Loreto “saranno idealmente accanto ai consacrati e ai religiosi anziani e infermi”. Il programma prevede alle ore 10,30 l’Adorazione Eucaristica animata dal gruppo giovani dell’Unitalsi Marche; alle ore 11,45 la Messa nella Basilica Superiore presieduta dal card. Menichelli. Nel pomeriggio, alle ore 15, il Santo Rosario meditato da monsignor Armando Trasarti, vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, e, successivamente, il passaggio alla Santa Casa. “Vorrei ringraziare il Cardinale Menichelli e i vescovi delle Marche – dichiara Giuseppe Pierantozzi, presidente della sezione marchigiana dell’Unitalsi – per avere voluto essere accanto ai consacrati e ai religiosi ormai anziani e infermi. Un segno di grande attenzione e di profonda unità della Chiesa marchigiana che si esprime nell’attenzione a chi è più fragile e in difficoltà”. E aggiunge: “La nostra Sezione con tutte le sottosezioni della Regione si è mobilitata per questa giornata straordinaria che abbiamo l’onore di organizzare”. “Un grazie speciale – conclude Pierantozzi – al nostro gruppo giovani che da settimane si prepara con grande entusiasmo a questo grande evento”.