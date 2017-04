Vita: mons. Fragnelli (Cei) a giovani Mpv, “educare le nuove generazioni alla libertà e alla responsabilità dell’amore e del perdono”

“Ogni tipo di mafia, corruzione e manipolazione della vita non appartiene all’umanesimo cristiano. Imparare a comunicare l’umanesimo significa educare le nuove generazioni alla libertà e alla responsabilità dell’amore e del perdono, del servizio pieno alla vita, sorgente di vero, integrale umanesimo”. Lo ha scritto il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, presidente della Commissione Cei per la famiglia, i giovani e la vita, in un messaggio ai partecipanti al seminario primaverile “Vittoria Quarenghi” dei giovani del Movimento per la vita italiano, in corso a Bologna. “Il mondo – osserva il presule – è in grande e contraddittoria mutazione. L’Italia sembra interessata quasi solo a battaglie mediatiche senza guardare al vero bene della gente, delle famiglie e dei giovani, della vita nel senso più bello ed esigente; tensioni vecchie e nuove affliggono l’Europa a sessant’anni dalla sua nascita; a livello mondiale politiche di chiusura o di aggressione economica e militare rendono minaccioso l’orizzonte”. “In questo scenario – prosegue – Papa Francesco invita gli uomini di buona volontà e le Chiese locali a crescere nella conoscenza reciproca, nella solidarietà e nella comunione. Gesù Risorto cammina con noi. Raccontandogli le nostre storie, lasciamoci guidare verso la condivisione più alta, che è quella della speranza pasquale”.