Violenza e stalking: Acli Roma, con il “Progetto Fiore di Loto” apre uno sportello per le vittime

Verrà presentato lunedì 10 aprile, a Roma, il “Progetto Fiore di Loto” grazie al quale prenderà vita lo “Sportello di orientamento per le vittime di violenza e stalking”. La presentazione dell’iniziativa, promossa dalle Acli di Roma e provincia e da Libera Mondo, associazione a tutela dei diritti delle persone, si è tenuta questa mattina presso la parrocchia di Santa Maria ai Monti. “L’obiettivo – si legge in una nota – è quello di dire no alla violenza fisica, sessuale, psicologica e stalking sulle donne, sui bambini e sulle persone tutte”. All’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, il vescovo ausiliare per il settore Roma Centro, monsignor Gianrico Ruzza, la presidente delle Acli di Roma e provincia, Lidia Borzì, la presidente Municipio Roma I Centro, Sabrina Alfonsi, il vice questore aggiunto della Polizia di Stato, Lucia Muscari, il prefetto e vice capo di Gabinetto del Ministero degli Interni, Sandra Sarti, il presidente dell’Unione Sportiva Acli Roma, Luca Serangeli, e la responsabile dello sportello antiviolenza presso l’Ospedale San Camillo di Roma, Maura Cossutta.