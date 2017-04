Tratta: Tajani (Parlamento europeo), “stroncare il mercato di carne umana da dove nasce”

foto Siciliani-Gennari/SIR

Sono molte le autorità che ieri sera hanno partecipato alla Via Crucis “Per le donne crocifisse 2017”, organizzata dall’ Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e dalla diocesi di Roma. Oltre al cardinale Agostino Vallini, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma, a monsignor Paolo Lojudice, vescovo del settore Sud, hanno presenziato anche i ministri degli Affari esteri, Angelino Alfano, della Salute, Beatrice Lorenzin, e il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Proprio quest’ultimo si è soffermato sulla necessità di stroncare il “mercato di carne umana da dove parte”, riferendosi ai Paesi dell’Africa. “L’Europa – ha detto Tajani – deve intervenire a monte, e impedire che queste persone fuggano da casa. Bisogna costruire centri di accoglienza dove sia garantita la sicurezza perché i mercanti di carne umana non arrivino”. Di donne invisibili, riferendosi alle vittime, ha parlato invece il ministro Lorenzin a margine della Via Crucis. “Hanno tutte lo stesso sguardo di morte – ha detto -. C’è una rimozione da parte della società nonostante sia per le donne una sofferenza atroce. La prostituzione rappresenta il terzo business al mondo, dopo quello delle droga e delle armi, compiuto sulla pelle delle donne. Lo Stato – ha concluso il ministro – può combattere la criminalità e salvare le vittime”.