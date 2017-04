Stoccolma: tir sulla folla. Jackelén (vescovo luterano), “attacco a una vita di libertà, di valori e di diritti fondamentali”

Anche il vescovo luterano di Stoccolma Antje Jackelén ha scritto un messaggio in relazione all’attentato di ieri nel centro di Stoccolma: “Sgomento, paura, rabbia, disperazione, tristezza, inquietudine: possiamo reagire in molti modi diversi, ma sicuramente tutti noi vogliamo cercare prossimità, alzarci in piedi per il bene e resistere al male”. Lo scrive il vescovo luterano di Stoccolma, Antje Jackelén, in un messaggio rilanciato dal Sir all’indomani dell’attentato nel centro di Stoccolma. “L’attacco ci riguarda tutti, perché è un attacco a una vita di libertà, di valori e di diritti fondamentali”, pertanto “tutti dobbiamo rispondere, non affermando una cultura di odio e di polarizzazione, ma coltivando vigorosamente coraggio, compassione, misericordia e gioia per la comunità umana. Il bene genera il bene”. Le Chiese cattoliche e luterane del centro ieri sono rimaste aperte fino alla sera per accogliere chi aveva bisogno di parlare, pregare o di un luogo dove andare. Oggi riapriranno con un orario più lungo del solito e alcuni sacerdoti saranno a disposizione. Parole di cordoglio e di vicinanza sono state espresse anche dal vescovo di Copenaghen Czeslaw Kozon, presidente della Conferenza episcopale dei Paesi nordici, che stava concludendo i lavori dell’assemblea plenaria ad Amburgo, in Germania, quando si è verificato l’attentato. “Le nostre condoglianze e la nostra vicinanza sono in questo momento di dolore e incertezza per le famiglie dei morti e dei feriti, così come per l’intera popolazione. Ci sentiamo profondamente legati ai nostri fratelli e sorelle svedesi in questa difficile situazione e li accompagniamo con la preghiera”.