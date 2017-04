Solidarietà: Casa della carità (Milano), oggi “colletta alimentare territoriale” per progetto di custodia sociale

Una spesa solidale in favore della Casa della carità. Si terrà oggi a Milano, fino alle 20, nel supermercato Coop di via Palmanova. La “colletta alimentare territoriale” sarà destinata al progetto di custodia sociale che la Fondazione guidata da don Virginio Colmegna porta avanti sul territorio del Municipio 2 di Milano, nell’ambito del progetto “Scegliere insieme la strada di casa”. Compito dei custodi sociali – riporta una nota della Casa della carità – è “monitorare le condizioni degli abitanti delle case popolari, fornendo sostegno a quei cittadini che vivono in condizioni di disagio: anziani, disabili, famiglie in difficoltà. Gli utenti del servizio vengono anche coinvolti in incontri di socializzazione: momenti di svago durante i quali, guardando un film insieme o attraverso attività ludiche e ricreative, si creano e si rafforzano le relazioni tra vicini. A promuovere la colletta è il Comitato Soci Coop di via Palmanova/Benadir, presente oggi con i propri volontari per raccogliere la merce donata, insieme a operatori, ospiti e volontari della Casa della carità e ai custodi sociali che operano nei caseggiati popolari del Municipio 2.

La collaborazione tra Casa della carità e Coop è attiva da diversi mesi con l’adesione della Fondazione al progetto “Due mani in più”, per consegnare la spesa a domicilio a persone anziane, disabili o in situazioni di non autosufficienza. Il progetto è diventato anche un’occasione d’inserimento lavorativo per un giovane ospite, che due volte alla settimana si occupa di ritirare la spesa dal supermercato di via Palmanova e consegnarla ad alcuni anziani dei quartieri Crescenzago, Cimiano, via Palmanova e via Padova, insieme a un volontario della Casa della carità.