Società: Fermo, oggi la presentazione della mostra “L’incontro con l’altro: genio della repubblica- 1946-2016”

“L’incontro con l’altro: genio della repubblica- 1946-2016” è il titolo della mostra-evento che sarà presentata oggi alle ore 17,30 al Teatro dell’Aquila di Fermo ed inaugurata nelle sale delle Piccole Cisterne Romane dove rimarrà fino al 25 aprile. Dopo essere stata allestita per la prima volta al Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini nel 2016, in occasione del 70° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, l’esposizione a cura di Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli e Fondazione per la Sussidiarietà arriva per la prima volta nelle Marche e vedrà la partecipazione dell’onorevole Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei deputati, e di Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà. Una mostra che intende mettere in luce come “la vita della Repubblica – si legge in una nota – è vita di grandi personalità e di comuni cittadini che hanno lavorato per la ricostruzione, favorendo l’iniziativa di grandi settori della società civile fino a quel momento escluse dalla scena pubblica. Questa intuizione di fondo, che vede la persona come fattore dinamico della storia italiana, si dipana in un percorso multimediale lungo diverse linee: politica, economia, cultura, religione, società”. Il percorso espositivo, voluto dal Comune di Fermo con la collaborazione dell’Associazione Il Raggio e il Centro culturale Il Portico, è stato realizzato con l’ausilio di pannelli foto e video, e reso possibile anche grazie al contributo delle Teche Rai e all’archivio della Camera. Supervisione storica affidata a Agostino Giovagnoli. Coordinamento di Massimo Bernardini.